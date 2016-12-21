حجز محاكمة متهمى "خلية الاغتيالات" للحكم أول يناير

كتب محمد عبد الرازق

قررت المحكمة العسكرية حجز محاكمة 15 متهما على رأسهم رئيس حزب الفضيلة السلفى المهندس محمد محمود فتحى بدر فى قضية "الاغتيالات" التابعة للجان النوعية المقيدة برقم 4 لسنة 2016 غرب عسكرية للحكم فى جلسة 1 يناير المقبل.

وكانت النيابة قد أسندت فى قرار إحالة لأعضاء الخلية أنهم ارتكبوا العديد من جرائم القتل والاغتيال، التى استهدفت رجال القوات المسلحة والشرطة والمواطنين فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة وأن المتهمين كونوا "خلية إرهابية" لاستهداف المنشآت العامة والخاصة، واستخدام الإرهاب والقوة والعنف والترويع بهدف الإخلال بالنظام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأشارت التحقيقات فى القضية إلى أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على إضعاف نظام الحكم، عن طريق التخريب العمدى للمنشآت العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والمواطنين.

وفى سبيل تحقيق هذه الأهداف، اتفق المتهمون على إعداد الأسلحة النارية والمفرقعات، ورصد المنشآت المستهدفة، وتنظيم وسائل الاتصال فيما بينهم، ووضع الخطط اللازمة لعمليات التخريب التى وقعت منهم تنفيذًا للغرض المقصود من إنشاء وتأسيس وإدارة تلك الخلية.