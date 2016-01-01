أوراسكوم للاتصالات تعلن بيع شركة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكوابل البحرية

أعلنت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة اليوم الأربعاء عن توقيع عقد بيع وشراء مع شركة Network i2i، وهي شركة تابعة لشركة Bharti Airtel لبيع كامل حصتها، المباشرة وغير المباشرة، في شركتها التابعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكوابل البحرية (“مينا”).

وتمتلك شركة أوراسكوم للاتصالات 100% من أسهم شركة مينا.

و بحسب بيان تعتزم شركة أوراسكوم للاتصالات إتمام هذه الصفقة في الربع الأول من عام 2017، وذلك بعد استيفاء الشروط المسبقة والحصول على كافة الموافقات الحكومية الازمة وإتمام تقرير المدير المالي المستقل.

ويأتي قرار بيع شركة (“مينا”) متماشيًا مع استراتيجية شركة أوراسكوم للاتصالات المتمثلة في بيع أصولها غير الأساسية.

وتعتزم شركة أوراسكوم للاتصالات استخدام حصيلة البيع في التوسع في نطاق أنشطة الشركة لتشمل قطاعات جديدة من الأعمال والتي تتمثل بشكل رئيسي في القطاع المالي، العقارات، الخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات، وتهدف بذلك إلى تعزيز موقف ربحية شركة أوراسكوم للاتصالات ودعم استراتيجيتها لتطوير اعمال ذات نمو وعائد أعلى.

وتعتبر شركة (“مينا) هي المشغل المرخص في مصر وإيطاليا لتشغيل نظم الكابلات البحرية للربط بين أوروبا وبين الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

شركة بهارتي ايرتل هي واحدة من أبرز شركات الاتصالات العالمية، وتتواجد في 19 دولة.