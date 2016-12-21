بالصور.. مطار برج العرب يحبط محاولة تهريب حشيش وهيروين بالشيكولاتة

أحبطت مصلحة أمن الموانىء بوزارة الداخلية، محاولة راكب تهريب كمية من المواد المخدرة عبر مطار برج العرب.

ارتابت الخدمات الأمنية فى الراكب " جابر.م" عامل، متجه للشارقة على الرحلة رقم 600، وبتفتيشه عثر داخل حقائبه على كميات من الفول السودانى والشيكولاتة وحلاوة مشبك بداخلهم 650 قرص ترامادول و8 قطع حشيش و200 جرام هيروين، حاول الراكب تهريبهم.

أحاله اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لمصلحة أمن الموانىء للنيابة، بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية بتكثيف الرقابة على المنافذ واحكام السيطرة على الموانىء.