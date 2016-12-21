وزير التربية: عدد المعلمين المواطنين المستقيلين تضاعف في 2015

قال معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم أن عدد المعلمين المواطنين المستقيلين من الوزارة في عام 2014 بلغ 225 معلما ارتفع إلى 477 معلما في عام 2015.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الرابعة للمجلس الوطني الاتحادي الذي ناقش اليوم سياسة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأرجع معالي حسين الحمادي السبب إلى زيادة الأعداد في العام الماضي إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من إعادة تقييم المعلمين وانخفاض الرواتب رغم عدم صحة تلك الأقاويل مشيرا إلى أن المعلمين لم يذكروا في استبيان الاستقالة الأسباب الحقيقية وراء الاستقالات.

وأضاف معاليه أنه تم تعيين 442 معلم مواطن في الفترة من 2014 حتى الآن.

وأكد الحمادي أن الدولة ليست في حاجة إلى إنشاء أكاديمية بحرية نظرا لوجود أكثر من مؤسسة بالدولة توفر التعليم البحري ومنها كلية راشد بن سعيد البحرية ووجود برنامج لدراسة العلوم البحرية وبتضمن عدة تخصصات.

وأضاف في رده على سؤال العضو سالم علي الشحي حول إنشاء أكاديمية بحرية وطنية أن حكومة عجمان طلبت من الأكاديمية العربية للنقل البحري لدراسة تخصصات الهندسة والملاحة البحرية ولوجيستيات النقل وبالتالي التخصصات البحرية موجودة بالدولة ولا نريد تشتيت الجهود.