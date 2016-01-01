شرطة إندونيسيا تقتل 3 مشتبه بهم في اشتباك بعد العثور على قنبلة

قال متحدث باسم الشرطة الإندونيسية يوم الأربعاء إن شرطة مكافحة الإرهاب في البلاد قتلت ثلاثة مشتبه بهم في معركة بالأسلحة النارية عند منزل في جنوبي العاصمة جاكرتا حيث تم العثور على قنبلة.

جرت المداهمة بعد قليل من قول الشرطة الإندونيسية إنها تستجوب 14 مشتبها بهم عقب سلسلة من الاعتقالات تتعلق بخطط لشن هجمات انتحارية في جاكرتا ومناطق أخرى.

وبحسب رويترز قال ريكوانتو المتحدث باسم الشرطة الوطنية لتلفزيون مترو “أثناء المداهمة .. حاولنا أن نتصرف بحذر لكنهم ألقوا شيئا من داخل المنزل تبين أنه قنبلة لكنها لم تنفجر. ثم أطلقوا النار من الداخل.”

وأظهرت لقطات تلفزيونية ضابطا من فرق مكافحة المفرقعات مرتديا سترة واقية من الانفجارات يدخل المنزل في منطقة ساوث تانجيرانج.

وقال ريكوانتو “عثرنا بداخل المنزل على قنبلة أكبر ونفحصها حاليا لمحاولة تفجيرها.”

وأضاف أنه تم العثور على مشتبه به على قيد الحياة.