الفنان مجدي كامل يستعد لنيل درجة الماجستير الأحد القادم

يستعد الفنان المصري مجدي كامل للانضمام لنادي النجوم من حملة الدرجات العلمية العليا، بعدما تقرر بصفة نهائية مناقشة رسالته لنيل درجة الماجستير من معهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون المصرية، يوم الأحد القادم، واللافت أن لجنة المناقشة تضم زملاء الممثل الشاب بالوسط الفني.

مجدي نشر الاعلان الرسمي لموعد مناقشة رسالته لنيل الماجستير بعنوان "تقنيات أداء الممثل بين المسرح والسينما والتليفزيون" عبر حسابه الشخصي بموقع إنستقرام، وطلب من جمهوره الدعاء له بالتوفيق، وأكدت الصورة أن لجنة الأساتذة التي ستناقش الرسالة تضم نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي والممثلة القديرة الدكتورة سميرة محسن والخبير الاعلامي الدكتور سامي الشريف، وستجري المناقشة بمدرج مندور الشهير بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومن المنتظر أن يحضرها عدد كبير من نجوم ونجمات الفن الشباب.

مجدي سيبدأ فور الانتهاء من مناقشة رسالته الحملة الدعائية لفيلمه الجديد "السبع خطايا" من بطولة زوجته النجمة مها أحمد وعدد كبير من المواهب الشابة.