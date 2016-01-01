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«معادن» ترتقي بحصتها من الأسمدة الفوسفاتية إلى تسعة ملايين طن

20 ديسمبر الرياض السعودية 0 120

[المحتوى من الرياض]

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عيون

كشفت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» عن خططها المستقبلية في التوسع بأعمالها الفوسفاتية من خلال إضافة مشروع ثالث لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية، حيث يتوقع عند الانتهاء من هذا المشروع بعد عمليات الإنشاء التدريجية خلال السبعة أعوام القادمة إضافة ثلاثة ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية لتصل حصة المملكة من الأسواق العالمية إلى تسعة ملايين طن سنويا، وتطمح "معادن"، والتي تصل بمنتجاتها إلى أكثر من ١٥ سوقا عالميا، إلى المساهمة بشكل أكبر في رؤية المملكة لعالم ٢٠٣٠ والمتعلقة بتنويع مصادر الدخل الاقتصادي.

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