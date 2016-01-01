تدشين النسخة السادسة لمعرض المصممين

افتتحت صاحبة السمو الأميرة غادة بنت عبدالله بن جلوي آل سعود، أول من أمس، معرض المصممين والمصممات بنسخته السادسة في الخبر، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويهدف المعرض وفقاً للعنود الرماح المشرف العام على المعرض، إلى رفع مستوى التصاميم والارتقاء بها في المملكة وجميع دول مجلس الخليج ومساعدة المشاركين في الوصول بسرعة وسهولة للشريحة المستهدفة، وترويج لعلامتهم التجارية.

وذكرت العنود الرماح لـ"الرياض"، أن المعرض يحتضن 50 ركناً، تحتوي معروضاتها تصاميم مختلفة، في مجالات الملابس والتصميم الإلكتروني، وتصميم الأثاث، وتصميم الحدائق، والتصميم المعماري وغيره من التصاميم، مؤكدة أن قيام مثل هذه المعارض للعرض والدعاية أكثر من أنه للبيع كدعم للمشاركين السعوديين.