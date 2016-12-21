تدشين «البيت متوحد» بمشاركة 3200 طالب

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دشن مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

رسمياً فعاليات الدورة الرابعة من المخيم الوطني «البيت متوحد» 2016، الذي ينظمه «أبوظبي التقني» بالمنطقة الغربية حتى 29 ديسمبر الجاري، بمشاركة نحو 3200 من الطلاب والطالبات المواطنين من الصف العاشر وحتى الثاني عشر من المدارس الحكومية والخاصة بمختلف إمارات الدولة.

ويأتي ذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي للتعليم، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ومهارات الإمارات.

وبمشاركة نحو 40 مؤسسة تعليمية جامعية وثانوية، فيما كشف المواطنون المشاركون في المخيم عن مهاراتهم العالية في نخبة كبيرة من الصناعات التراثية ذات الجودة التنافسية العالية، وكذلك المهارات الفائقة في استخدام الطرق الحديثة في عمليات اللحام، واستخدامات الربوتات وغيرها من المهارات التراثية والمعاصرة.

سعادة ورفاهية

وحرص مبارك الشامسي خلال جولته في المخيم ولقاءاته مع الطلاب والطالبات المواطنين على رفع أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على إنجازاتهم المشهودة لضمان السعادة والرفاهية والتقدم لشعب وشباب الإمارات.

وكذلك الدعم المتواصل لمنظومة التعليم بالدولة عامة و«أبوظبي التقني» خاصة لتطوير استراتيجيته كاملة وفق أرقى المنظومات العالمية بما يضمن نجاح وتميز كافة فعالياته ومنها مخيم «البيت متوحد»، وأشار إلى أن «أبوظبي التقني» نجح في أن يجمع آلاف المواطنين من كافة إمارات الدولة ليلتقوا ويتعارفوا ويتعاونوا ويعملوا كفريق واحد بمختلف الأنشطة والفعاليات.

وهو الأمر الذي يرسخ أواصر اتحاد الإمارات، مثمناً مبادرة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، بتخصيص المقر الدائم للمخيم ليقام سنوياً بالتزامن مع مهرجان الظفرة، بما يضمن الاستفادة من البرامج والفعاليات الثرية التي يتضمنها المهرجان وبما يمكن الطلبة المواطنين من التعايش مع الحاضر والمستقبل على أساس حضاري قاعدته تراث الأجداد.

4 مخيمات

وتجول مبارك الشامسي في المخيم برفقة الدكتور أحمد عبد المنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية رئيس اللجنة المنظمة للمخيم، والدكتور عبدالرحمن الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وعلي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات ونخبة من كبار المسؤولين، حيث تفقد كافة مرافق المخيم الذي يتكون من 4 مخيمات للطلاب، والطالبات، والإدارة والاستقبال، والخدمات، كما شهد جانباً من الفعاليات.

وقال إن المخيم يأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من أجل حاضر ومستقبل المواطنين، وضرورة أن يواصل «أبوظبي التقني» العمل لتطوير المخيم بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الارتقاء الدائم بمستوى الأداء في جميع مرافق وعمليات المخيم.

دورات

قال الدكتور أحمد عبدالمنان العور إن المخيم تميز هذا العام بالتوسع في الجمع ما بين القديم والحديث، حيث تجد في المخيم نفسه دورات تدريبية في التكنولوجيا والربوتات وأحدث الطرق في اللحام، بجانب مهارات تلخيص الكتب، وتأليف القصص الإلكترونية وصناعة الكود المشفر، جنباً إلى جنب مع الصناعات التراثية.