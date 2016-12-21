سيف بن زايد يلتقي سفيري أذربيجان والصين

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في أبوظبي أمس كلاً على حدة، داشقين شيكاروف سفير جمهورية أذربيجان، وني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية. وجرى خلال اللقاءين بحث عدد من الموضوعات، وسبل تعزيز وتطوير العلاقات في المجالات الشرطية والأمنية، بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل من جمهورية أذربيجان، وجمهورية الصين الشعبية.

حضر اللقاءين اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من الضباط.