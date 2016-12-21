حظك اليوم برج الثور الأربعاء 21/12/2016.. تعود إلى قصة حبك القديمة

نقدم لكم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج برج الثور على الصعيد المهنى فهم من أصحاب الحس الفنى العميق فهم ذو آراء مميزة وخبرة جيدة بمجريات الأمور و حدس قوى نادراً ما يخيب وانتقادات لاذعة لمن لا يروق لهم.
حظ غير موفق اليوم فى المشروعات الاستثمارية، أنت لا تجيد العمل فى حالة مزاجية سيئة، حاول أن تخرج اليوم بأقل خسائر ممكنة.
لقاء بشخص عزيز على قلبك يأخذك إلى قصة حب قديمة، ربما تكون هذه فرصة جديدة لإعادة تصحيح خطأك وعليك أن تفكر بشكل دقيق وسريع فيما يجب أن تفعل.
ممارسة التمارين التى تقوى التركيز الذهنى مثل اليوجا ستساعدك كثيراً فى تحسى حالتك المزاجية التى تأثرت فى الأيام السابقة بضغوط العمل ومشاكله.
يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أنيتمرد على عدد من الأوضاع التى أصبحت تمثل عبء كبير عليه، ليعود بعدها إلى طبيعته وريادته المهنية.
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