حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 21/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تجنب أى نقاش مع شريك حياتك

نقدم لمولود برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج صاحب الشخصية القوية التى يصعب جدًا ان تتهاون فى أى شيء وهو شخص محب للآخرين ويتمتع بذكاء اجتماعى كبير.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهني:

اليوم هو الأنسب للمغامرة والمجازفة فإذا كنت تعمل فى مجال الاستثمار فى الأسهم او أى مجال عمل ينطوى على المجازفة والحظ يمكن أن تكون محظوظًا للغاية اليوم وتحقق نجاحًا كبيرًا فى عملك هذا.

برج الجدى على الصعيد العاطفي:

حاول أن تبتعد قدر الإمكان عن شريك حياتك هذا اليوم وإن لم يكن من مفر لأن تلتقيا تجنب ان تدخل معه فى أية نقاشات فحركة الكواكب تجعل العلاقة بينكما محفوفة بالازعاج والخطر ويمكن ان يتحول أى خلاف صغير لمشكلة كبيرة.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

حالتك الصحية تتدهور باستمرار بسبب أسلوب حياتك غير الصحى، وخاصة إهمالك فى النوم، فمن المهم أن تدرك أن النوم لا يقل أهمية عن النظام الغذائى المتوازن وممارسة الرياضة المناسبة لصحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

لديك الكثير من الثقة فى نفسك اليوم ولكن يجب ألا تكون مفرطًا فى الثقة وألا تحاول فرض وجهات نظرك على الآخرين لأن هذا سيؤدى إلى نتائج عكسية جدًا وتحتاج للتصرف بطريقة جيدة دون الإساءة للآخرين.