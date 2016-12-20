ضبط تاجر مخدرات بحوزته كيلو بانجو خلال حملة أمنية بقنا

قنا – وائل محمد

ألقت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الثلاثاء، القبض على تاجر بانجو خلال حملة أمنية بمنطقة مساكن عثمان بمحافظة قنا، وعثر بحوزته على كيلو بانجو، ومبلغ مالى بقصد الاتجار وباشرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارا من الرائد أحمد شكرى معاون المباحث والنقيب محمود قريش معاون مباحث بندر قنا يفيد ضبط المدعو "عبد الرحيم.ح" وشهرته عبد الرحيم حيمو 32 عاما، عاطل، ومقيم بمنطقة مساكن عثمان لاتجاره فى مخدر البانجو، ومبلغ مالى، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة الاتجار.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر العميد محمد هندى مدير المباحث الجنائية بالمحافظة، وتولت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم، كما تمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط عاطل بحوزته 850 قرصا مخدرا مختلف الأنواع، قبيل ترويجها على عملائه بدائرة المركز.

كان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا والعميد محمد هندى، مدير مباحث المديرية، تلقيا إخطارا يفيد بضبط "محمد.ع.م.ج" 43 عاما، عاطل، وبحوزته 850 قرصا مخدرا مختلف الأنواع، وبمواجته أمام العميد محمد هندى مدير المباحث أقر بحيازته الأقراص المخدرة بهدف الاتجار، تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.