النائبة سولاف درويش: متمسكون بإقالة محافظ القليوبية.. وجاهزون للتصعيد

قالت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن بمحافظة القليوبية، وعضو لجنة الشئون العربية، إن أعضاء مجلس النواب عن محافظة القليوبية لن يتنازلوا عن مطالبهم بإقالة اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية من منصبه.

وأضافت النائبة سولاف درويش، أن 21 من نواب محافظة القليوبية قاموا بالتوقيع على مذكرة تم تقديمها إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء لإقالة اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية، مضيفة، فى حالة عدم إقالة المحافظ، سوف يتم تقديم مذكرة موقعة من قبل 100 عضو بالبرلمان، لإقالة المحافظ الذى فشل فى تقديم أى خدمة لأهالى المحافظة، منذ توليه منصبه فى سبتمبر الماضى.

وأتمت النائبة سولاف درويش، اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية، ليس رجل محليات، ومنذ توليه المسئولية لم ينفذ أى من الوعود التى قطعها على نفسه، بجانب رفضه التوقيع على الطلبات التى نقدمها لحل مشاكل المواطنين، وقام بإقالة رئيس مدينة قليوب والذى كان يعمل بكل كفاءة وكان يتواجد معنا فى الشارع طوال اليوم لحل مشاكل الأهالى، وتم تعيين رئيس مدينة جديد، لا يخرج من مكتبة ويقفل أبواب المدينة بعد الساعة الرابعة عصرًا.

وأضافت عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن بمحافظة القليوبية، “أن دورتنا فى مجلس النواب هتخلص قبل أن نقدم للمواطن أى عمل مفيد”، مشيرة إلى النواب يواجهون مشاكل كثيرة ويفشلوا فى حلها بسبب تعنت المحافظ، مؤكدة أن هناك مشروعات عدة تم اعتمادها من قبل مجلس الوزارة وتم الحصول على مبالغ مالية لتنفيذها ولم تنفذ حتى الآن.

وشهدت الفترة الماضية صراعًا بين أعضاء مجلس النواب عن المحافظة واللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية، إثر قيام المحافظ بالتوقيع على طلبات النواب المتعلقة بالمواطنين بالفحص والدراسة، دون اتخاذ خطوات فعلية نحو تنفيذ مطالب النواب.