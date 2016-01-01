«مباحث الإنترنت»: ضبطنا جرائم تصوير أطفال في أوضاع جنسية

قال العميد علي أباظة مدير مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية، إن الإدارة تتعامل مع جرائم متعددة مثل السب والقذف، والتشهير، والإرهاب، وتجنيد الشباب، والابتزاز الجنسي، لافتاً إلى أنه تم ضبط العديد من المجرمين والمتهمين بابتزاز أطفال وتصويرهم في أوضاع جنسية مخلة.

وأضاف أباظة، في لقاء مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج “يحدث في مصر”، والذي يذاع على قناة MBC مصر، إن الجريمة الإلكترونية واختلاف الوسيلة التي يتم ارتكاب من خلالها الجريمة تجعل العقوبة مختلفة بسبب التوصيف القانوني للجريمة، فمثلاً تختلف عقوبة السب العلني عن السب غير العلني، مشيرًا إلى أن مباحث الإنترنت تتعامل مع حملات نشر الشائعات والدعوات التحريضية، لافتاً إلى أن الجريمة الإلكترونية لم تعد متعلقة بنشاط معين بل تشمل كل شيء.

وأوضح مدير مباحث الإنترنت، إنه تم ضبط أشخاص تنشر شائعات، والشخص الواحد من هؤلاء المتهمين يؤسس 30 صفحة على مواقع التواصل الإجتماعي على الأقل، لافتًا إلى أن هناك 45 مليون مصري يستخدمون موقع فيس بوك، مشيرًا إلى أنه في عام 2002 استقبلنا 7 بلاغات، أما في 2016 أكثر من 6 آلاف بلاغ، وهو رقم قليل لأن هناك جرائم أخلاقية لا يريد الناس الإبلاغ عنها، كما أن هناك مواطنين لا يعرفون أن هناك إدارة بوزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإنترنت.