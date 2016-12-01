بالصور..سنغافورة تطلق سيارة ذاتية القيادة بحلول 2017

أعلنت سنغافورة عن بدء إطلاق خدمة السيارات ذاتية القيادة، خلال الربع الأول من العام 2017، حيث يمكن للسيارة الذاتية القيادة أن تنقل 15 راكبًا، ومن المقرر أن تنقل الركاب بين جامعة نانيانغ التكنولوجية وحديقة “CleanTech eco-business” بما يقارب 1.5 كيلومتر.

ووفقًا لموقع الشركة المصنعة، فإن السيارة تعتمد أجهزة استشعار للتحكم بها عن بعد، وهي مزودة بكاميرات تساعد في الكشف عن العقبات التي تعترض طريقها، فضلًا عن اتصالها بشبكة “GPS”، بحيث يمكن مراقبة مكان تواجد الحافلة.

وتعتمد “آرما” على الكهرباء، ويمكن للبطارية الاستمرار بالعمل طوال نصف يوم، وهذا الأمر يتوقف على المسافة المقطوعة وحركة المرور، ويطلق على الحافلة اسم “آرما” وقد تم تطويرها من قبل شركة فرنسية.