أخبار الزمالك اليوم 2016/12/20 .. جنش يجدد رسمياً للزمالك

كتب أحمد سمير

شهد نادى الزمالك اليوم 20 / 12 / 2016 العديد من الأخبار على مستوى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، وأبرزها فى التقرير التالى :

وقع محمود جنش حارس الزمالك، على تجديد تعاقده مع النادى لمدة 4 مواسم مقبلة ، خاصة أن عقده كان ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

حضر جلسة تجديد جنش وكيل أعماله أحمد يحيي بجانب أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك و أحمد مرتضي منصور عضو مجلس الإدارة.

محمد حلمى: الزمالك مستعد لمواجهة الأهلي فى أى مكان

شدد محمد حلمى، المدير الفنى للزمالك، على جاهزية فريقه لخوض مباراة القمة أمام الأهلي يوم 29 ديسمبر الحالى فى الأسبوع الـ17 للدورى الممتاز بأى ملعب مهما كان مكانه.

على فتحى يبدأ الفحوصات الطبية فى ألمانيا

خضع على فتحى ظهير أيسر نادي الزمالك لأولى جلساته العلاجية فى أحد المراكز الطبية المتخصصة بمدينة شتوتجارت الألمانية تحت إشراف البروفسير هرتل .

ووصل على فتحى إلى ألمانيا اليوم للخضوع لفحوصات طبية، حيث يرغب اللاعب في معرفة أسباب طول فترة غيابه عن المباريات والتدريبات بعد الإصابة بالتهاب في الوتر الردفي بالركبة .

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إلى الدولى محمد الحنفى إدارة مواجهة الإنتاج الحربى والزمالك المقرر إقامتها غدا الأربعاء باستاد السلام والمؤجلة من الأسبوع الأول للدورى الممتاز، لمشاركة الزمالك بدورى أبطال أفريقيا حينها.

يعاون الحنفى فى إدارة المباراة الثنائى الدولى سمير جمال وأحمد توفيق مساعدان والحكم الرابع رؤوف الحوشى.

جاءت قائمة الزمالك لمباراة الإنتاج الحربى المقرر لها غداً الأربعاء على النحو التالى :-

أحمد الشناوي وعمر صلاح فى حراسة المرمى ومحمد ناصف وعلى جبر ومحمود حمدى وأسامة إبراهيم وشوقى السعيد وطارق حامد ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح وأحمد رفعت ومحمود دونجا ومحمد إبراهيم ومحمود شيكابالا وأيمن حفنى وستانلى ومايوكا وباسم مرسى .

كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك، تقاضى باسم مرسى مهاجم الفريق 4 ملايين جنيه سنويا فى عقده الجديد مع القلعة البيضاء.

وأعلن نادى الزمالك الاتفاق مع باسم مرسى على تجديد عقده لمدة 4 سنوات قادمة ولكن لم يوقع اللاعب بشكل رسمى حتى الآن، لرغبته فى وضع بند فى العقد يتيح له بالرحيل على سبيل الإعارة لأحد الأندية خارج مصر.

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور ، فكرة رحيل أى لاعب من صفوف الفريق خلال الفترة القادمة على سبيل الإعارة مثلما حدث قبل انطلاق الموسم الحالى بعد رحيل أكثر من لاعب معار .

واشترط مجلس الزمالك رحيل أى لاعب بالبيع النهائى وليس إعارة للموافقة على العروض التى تلقاها اللاعبون خلال الفترة الماضية، حال موافقة الجهاز الفنى بقيادة محمد حلمى على العرض والتأكيد بعدم حاجة الفريق لجهود اللاعب .