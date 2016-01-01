«الهلباوي»: الإعلان عن مكتب إرشاد جديد لجماعة الإخوان غير دقيق

قال الدكتور كمال الهلباوي، القيادي الإخواني السابق، اليوم، إن الإعلان عن تشكيل مكتب إرشاد جديد لجماعة الإخوان المسلمين، والإطاحة بمحمود عزت يعد أمرًا غير دقيق بالنسبة للإخوان، مشيرًا إلى أن الأمر قد يكون دقيقاً لجناح فقط من الإخوان، وهو جزء من الصراع القائم بين الجبهتين المعروفتين الأولي محمود عزت، والثانية الدكتور محمد كمال.

وأضاف الهلباوي، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “ساعة من مصر” على شاشة الغد، تقديم الإعلامي خالد عاشور، أن البيان أكد على اجتماع مجلس شورى الإخوان بالقاهرة، لافتاً إلى أن عدد المجلس قد يبلغ 100 فرد، وهو أمر صعب، خاصة وأنه لن يعقد دون مراقبة أمنية، بالإضافة إلى أن عدد كبير من أعضاء مكتب الإرشاد ليس موجودًا بالقاهرة فى الأساس فهم موزعون ما بين تركيا ولندن، كذلك تم نفي البيان من جانب طلعت فهمي المتحدث باسم الجماعة.

وأكد الهلباوي، أن جبهة كمال من الوارد أنها ترغب فى تكوين مكتب جديد، ولكن وحتي وإن تم هذا التشكيل سيظل تحت الأرض وبشكل سري، ولذلك لا أثر له وإن وقع، وانضم له عدد كبيرًا من الناس.

وأوضح الهلباوي، أن الإخوان اتخذوا جانب العمل السري، وهو ما يعد جريمة كبيرة فى الوقت الراهن، وفى كثير من الدول والأنظمة.