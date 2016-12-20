ضبط عاطل بحوزته بندقية خرطوش و 21 قطعة حشيش و95 قرص ترامادول بالمنوفية

المنوفية محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز أشمون بالمنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته بندقية خرطوش و 95 قرص مخدر وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين تم تحرير محضرا بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد ابو الفتوح مدير امن المنوفية، اخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية ، يفيد من تمكن الرائد مصطفي حسنين رئيس مباحث مركز اشمون ، والنقيب هاني ابو سالم معاون مباحث المركز من ضبط عمرو محمود السيد بدوي عاطل ومقيم ابو النرش دائرة مركز اشمون وبحوزتة بندقيه خرطوش، و 21 قطعة حشيش ، و 95 قرص ترامادول مخدر وذلك قبل ترويجهم علي المتعاطين وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.