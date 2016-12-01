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  4. نشرة ONA | نجوم FM تتعاقد مع مراد مكرم..dmc سبورت تنقل دوري السلة..نجوى فؤاد ضيف CBC

نشرة ONA | نجوم FM تتعاقد مع مراد مكرم..dmc سبورت تنقل دوري السلة..نجوى فؤاد ضيف CBC

20 ديسمبر Ona المال والاعمال 0 75

[المحتوى من Ona]

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إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

حرصت dmc sports على بث الدورات المجمعة النهائية لعمالقة كرة السلة المصرية، الدورة المجمعة الأولى سيتم نقل جميع مبارياتها مباشرة على قناة dmc sports مصحوبة بالاستوديو التحليلى فى برنامج “تحت الأضواء” الذى يقدمه جوهر نبيل..للمزيد

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يستضيف الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه كل يوم على شاشة ON.E ، اليوم، فى تمام التاسعة والنصف، والذي يذاع بالتزامن على راديو نغم FM، الفنان يوسف الشريف، للحديث حول طريقه الفنى، وآخر أعماله الفنية والدرامية والسينمائية..للمزيد

الفنان يوسف الشريف

الفنان يوسف الشريف

تستضيف الفنانة هالة فاخر مقدمة برنامج” انتبهوا أيها السادة” على شاشة الحياة، خلال حلقة اليوم، مقدمي البرنامج الصباحي “كله تمام” من تقديم الإذاعي عمرو صلاح والإذاعية همسة إمام..للمزيد

هالة فاخر

هالة فاخر

يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على شاشة cbc الفنانة نجوى فؤاد وذلك غدا الأربعاء في تمام الثالثة عصرا. للمزيد

نجوى فؤاد

نجوى فؤاد

قال الإعلامي والفنان مراد مكرم، إنه تعاقد مع محطة نجوم FM،على تقديم برنامج” تعالى اشرب شاي”، في إطار الخريطة البرامجية الجديدة للمحطة. للمزيد

مراد مكرم

مراد مكرم

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