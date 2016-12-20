خطوات تخلصك من كل مشاكل الشعر في الشتاء

تكثر الشكاوى خلال فصل الشتاء من جفاف الشعر وتقصفه وخشونته، وقد تستغرقين الشتاء بأكمله وأنت تحاولين علاج مشاكل شعرك والحصول على إطلالة مرضية، ولكن دون جدوى، فما الحل؟

إليك هذه الطرق المقدمة من خبيرة الشعر Vanessa Osbourne:

1.الترطيب العميق: في فصل الصيف، يعاني الشعر من الجفاف نتيجة الحرارة العالية وأشعة الشمس، وفي الشتاء يعاني من الجفاف نتيجة الهواء البارد الذي يفقد الشعر الرطوبة اللازمة له، مما يؤدي إلى جفافه. لذا، عليك تعويض هذا الجفاف باستخدام منتجات غنية بالمرطبات لتعمل على حبس الرطوبة داخل فروة الرأس، وأفضل من سيقدم لك هذا الأمر هو بلسم الشعر، فاحرصي على اختيار الأنواع المناسبة لشعرك، والتي تزيد من رطوبته مع الاهتمام بترك البلسم على شعرك لمدة نصف ساعة على الأقل بدلاً من عشر دقائق فقط.

2.استخدام البخار: تعرض الشعر للبخار من أكثر الطرق التي تعمل على إضافة الرطوبة إليه، فالبخار يحارب جفاف وتكسر نهايات الشعر بطريقة رائعة، كما أنه يقلل من تموجات الشعر المجعد، كل ما عليك فعله عند وضعك للبلسم هو القيام بتغطية شعرك بغطاء من البلاستيك، ثم لف شعرك بمنشفة دافئة، فذلك سيزيد من رطوبته ، كما يمكنك تعريض شعرك للبخار أيضاً.

3.منتجات تزيد من رطوبة شعرك: من أكثر المنتجات الطبيعية التي تزيد من رطوبة شعرك الزيوت الطبيعية، مثل: زيت جوز الهند، وزيت الزيتون، والغليسرين، وزيت الخروع، وغيرها من الزيوت الطبيعية التي تزيد من رطوبة شعرك.

4.تجنب الماء الساخن: ابتعدي عن غسل شعرك بالماء الساخن، فهو يجرد الشعر من الرطوبة المغذية له.

5.تجنب مصففات الشعر: بدلاً من استخدام مصففات الشعر التي تزيد من جفاف شعرك، اهتمي باستخدام الطرق التقليدية كالبكر واللفائف لفرد شعرك أو تجعيده.