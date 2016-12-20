ما لا تعرفينه عن تطورات مكياج العام الجديد!

اتجهت الموضة في هذا العام إلى التمييز بين المكياج اليومي الطبيعي وبين مكياج السهرات والحفلات. فبعد أن كانت الإطلالة الطبيعية مناسبة لكل الظروف والمناسبات، أصبحت الابتكارات الجديدة ترتكز على الألوان الجريئة والأنماط اللامعة. إذا كنت من محبات الموضة، لا يمكنك أن تعتمدي أسلوبك التقليدي في السهرات والحفلات. إليك في هذا الموضوع أجدد الابتكارات لمكياجات لافتة.



المكياج الحالم بالمستحضرات البراقة:

انتشرت مستحضرات التجميل اللامعة في أجدد إصدارات أهم العلامات التجارية. من هنا، لا يمكنك في السهرات ألا تتبعي هذا الأسلوب من المكياج الحالم حيث يرتكز على استخدام الكثير من بودرة الوجنتين، الكحل وظلال العيون.

أفضل طريقة لاعتماد هذا النمط هي بانتقاء منتجات تحتوي على نقشات براقة. إذ أنها كفيلة بتسليط الاهتمام بجاذبية عينيك. يمكنك اختيار ظل عيون معدني فضي، ولكن إذا كنت ترغبين في إطلالة أبسط فانتقي الظلال المحايدة مثل الأرجواني، البني أو المشمشي. اختاري الركن المثالي للعين وقومي بإبرازه بقلم تحديد فضي أو ذهبي. وانتهي بإضافة الماسكرا السوداء إلى الرموش لتبدو هائلة. وإذا كنت تريدين الحصول على نظرة جريئة، جربي تركيب الرموش الاصطناعية.ولكن، للسيدات اللواتي يعانين من مشاكل حول العين مثل التجاعيد، الخطوط أو الترهل، لا يعتبر هذا المكياج مناسباً لهن لما له من قدرة على إبراز أصغر الخطوط.

يلعب غلوس الشفاه دوراً حيوياً في هذا النوع من المكياج. اختاري أحمر الشفاه المطابق لدرجة لون شفتيك، وبعدها أضيفي لمسة من أحمر الشفاه الذهبي أو الفضي في منتصف الشفاه.

المكياج المصري بالظلال الأسود:

تعتبر العيون السموكي مع المكياج المصري رائجة في الوقت الحاضر. كما أن طلة العيون المبالغ فيها هي العامل الرئيسي في هذا النمط الرائع من المكياج المناسب للمرأة العربية. لتطبيق هذا المكياج، استخدمي ظلال العيون باللون الأسود الفحمي أو الأخضر الداكن على شكل دخاني يسحب الجفن العلوي، من ثم انتقلي إلى الأي لاينر العريض الذي يسحب العين نحو الخارج، ولا تنسي استخدام عدة طبقات من الماسكرا. ننصحك التركيز على عينيك باستخدام الألوان الطبيعية على شفتيك.