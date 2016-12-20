عطر POP جريء من ستيلا ماكارتني

بيروت- سيدتي نت

هو احتفال بالتفرّد والأصالة والظ ا رفة يشهده صيف ٢٠١٦ مع عطر ستيلا ماكارتني الجديد: POP . هو عطر حاضر وجريء ومغامر، عطر أبناء الجيل الجديد الذين يصبحون مستقلين وصادقين مع أنفسهم ويشرفون على استكشاف العالم.

مصدر الإلهام

تعتمد ستيلا فلسفة تقضي بأنّ العطر والمستحض ا رت التجميلية يجب أن تعزّز جمال المرأة الداخلي والفريد ولا أن تصرف الانتباه عنه أو تتغلّب عليه. وعطر POP يحتفي بهذه المقاربة

تجاه الجمال والترف الذي يدفع بالحدود بعيداً ويتجاوزها. وانّ هذه المقاربة متجذرة في الأصالة والتفرّد، إنّها التحرر من القالب الواحد الذي يناسب الجميع.

الرائحة

POP عطر مشرق وعصري وظريف. هو ذو رائحة فريدة من نوعها تمتزج فيها نفحات مسك الروم وخشب الصندل الزهرية المنعشة لتعكس الجيل الجديد المتعدد الوجوه من أيقونات ستيلا ماكارتني.

يعيد هذا العطر تعريف رئحة مسك الروم. فقد اختيرت هذه الزهرة رائحتها الجريئة الأيقونية بالتركيز على نفحاتها المشمسة والأكثر إش ا رقاً ونضارة. ويتوازن هذا الانتعاش مع خشب الصندل. وهكذا، يؤدي المزج غير المتوقع بين النفحات الزهرية وتلك الخشبية إلى عطر ذي رائحة زهور وخشب للحصول على ا رئحة أنثوية تماماً تترك أثرها أينما كانت من دون أن تكون غامرة.

وفي إطار سعي دار ماكارتني المستمر للعثور على البدائل المستدامة للعمليات التقليدية، تم استخدام تكنولوجيا التقليد الحيوي لابتكار عطر POP . ومقارنة مع الزيت المحصول عليه من الزهور المعالجة، يوفر الزيت الناشئ عن التقليد الحيوي والمحصول عليه من براعم الزهرة أعلى جودة بما يمنح العطر POP نفحة انتعاش واش ا رق لا مثيل لها. فبراعم مسك الروم تتميز برائحة قوية جداً ولكنّ الزيت الناشئ عنها قليل جداً. فيلزم استخدام ٣٦٠٠ زهرة لكل غرام من الزيت الخالص. أما خشب الصندل الذي يتطلب ٢٥ عاماً قبل بدء قطف زهوره فالطلب على زيته مزداد كثي ا رً لدرجة أنّه أصبح الآن من الأجناس المهددة بالانق ا رض. وانطلاقاً من هنا، يمنع

التقليد الحيوي استخدام العمليات المكثفة لاستخ ا رج الزيت من زهور مسك الروم ويحافظ على شجرة صندل واحدة لكل ٢٥٠٠ زجاجة عطر مصنوعة.

الزجاجة

بوحي من جرأة العطر وتوازنه، تجتمع الزجاجة مع غطائها لتشكل معه ثنائياً غير متوقع من الأشكال الناعمة الاستثنائية.

تُعتبر زجاجة العطر نسخة مقتبسة عن زجاجة العطر STELLA وتشكل تحية تقدير واجلال لقلب العطر POP المعايير والتقاليد. أما الغطاء فهو مستوحى مباشرة من ميدالية ستيلا ماكارتني ويضيف لمسة جريئة إلى الزجاجة بفضل لونه الوردي المعدني المثير للإعجاب. في هذا الغطاء زر الرذاذ وهو زر مبتكر ومفيد ويضيف إلى الغطاء بشكل خاص والزجاجة بشكل عام نفحة مرحة.

تم أيضاً استعمال التكنولوجيا المبتكرة للحدّ من أثر الغلاف على البيئة. والى جانب ذلك، يرافق العطر جل استحمام وكريم للجسم في أنبوبين من البلاستيك المعاد تدويره مئة في المئة كما منح مجلس إدارة الغابات اعتماده لكافة علب المجموعة كضمانة تثبت أنّ مصدرها غابات مستدامة.

الحملة

العطر يتحدث عن طريقة تفكير أكثر مما يتحدث إلى سيدة أو عن سيدة. وينعكس ذلك جلياً في الحملة والفيديو الذي ينقل طرق تصرّف سيدات يتمتعن بروح حرة ويضعن العطر. تركز الحملة على الاحتفال بالصداقة وتصرّف المرء على هواه. وتشارك فيها أربعة سيدات موهوبات مميزات هنّ الموسيقية غرايمز المعروفة باسم كلير بوشيه، والممثلة أماندلا ستانبرغ، والناشطة في حماية الحيوانات كينيا كينسكي جونز، والفنانة "لولا" ليون. كل واحدة منهنّ قوية بمفردها ولكنّهنّ يصبحن أقوى معاً. وهنّ يمثلن الجيل الجديد من النساء الشديدات العزيمة ويجسّدن مقاربة عصرية ومتح ررة للجمال.