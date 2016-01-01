«إسماعيل» يبحث مع «نصار» مساهمة جامعة القاهرة في تطوير العشوائيات بالجيزة

(أ.ش.أ)

بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مع رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، اليوم، مساهمة الجامعة في تطوير المناطق العشوائية وبناء المدارس وتجهيزها بمحافظة الجيزة.

وعرض رئيس جامعة القاهرة، خلال اللقاء الذي حضره وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر، ومحافظ الجيزة اللواء كمال الدالي، الدور المجتمعي للجامعة، باعتبارها الجامعة الأم وجامعة الشعب.

وأوضح نصار، أن جامعة القاهرة قدمت في الفترة الأخيرة مساهمات في حل مجموعة مشكلات مجتمعية كالسيول، حيث قدمت تبرعا نقديا لضحايا السيول بقيمة 20 مليون جنيه، كما سبق للجامعة التبرع بنحو 20 مليون جنيه أخرى لصندوق “تحيا مصر”.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة قدمت نحو ألفي “ديسك” لمدارس مختلفة بالجيزة، مشيرًا إلى أن الجامعة ستقدم كافة الخدمات الهندسية والدراسات الاستشارية المتعلقة بتطوير المناطق العشوائية، بالتعاون مع وزارة الإسكان ومحافظة الجيزة.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لجامعة القاهرة على الدور المجتمعي الذي تقوم به.