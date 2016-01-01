تأجيل محاكمة 65 إخوانيًا بمحاولة حرق برج كهربائي بكفر الشيخ

(أ.ش.أ)

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الأولى، برئاسة المستشار بهاء المرى، تأجيل محاكمة 65 شخصًا من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، إلى جلسة 7 فبراير القادم، لاتهامهم بمحاولة حرق برج كهربائي، أثناء تظاهرهم على الطريق الدولى الساحلى بمركز البرلس.

وشملت أحراز القضية كارت ميمورى، وفلاشات كمبيوتر، تحتوى على صور المتظاهرين من أنصار الإخوان، وشماريخ، ورايات، وتشيرتات، مدون بها علامات رابعة، ومنشورات ورقية تحرض على العنف.

وكانت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، قد ألقت القبض على 65 شخصًا من أنصار الإخوان، أثناء تنظيمهم تظاهرة على الطريق الدولي الساحلي بمركز البرلس، ومحاولتهم حرق برج كهربائى، وضبط بحوزتهم شماريخ وألعاب نارية، ومنشورات تحرض على العنف، والتظاهر ضد النظام.