المحامية سندريلا مرهج: لهذه الأسباب أتحفّظ عن الإدلاء بتفاصيل عن قضية السيدة فيروز

لا تزال قضية الحكم الصادر عن القضاء الأميركي بتغريم السيدة فيروز بمبلغ يفوق المليون دولار تتفاعل في بيروت، مع تحفّظ المخرجة ريما الرحباني ابنة الفنانة الكبيرة عن التعليق على القضيّة.

الأستاذة سندريلا مرهج، محامية اللبنانيين والأميركي الذين رفعوا دعوى قضائية ضد السيدة فيروز في أميركا، أكّدت أن كل المعلومات التي تداولها الإعلام منذ صباح أمس صحيحة، إلا أنّها رفضت الخوض في تفاصيل القضيّة.

وفي اتصال معها، تحفّظت مرهج عن الدخول في تفاصيل القضية حفاظاً على السريّة وقالت "أتحفّظ عن إعطاء تفاصيل ووقائع الملف حفاظاً على سريّة المهنة، لغاية الآن لم نفصح عن تفاصيل القضيّة ولا أريد الحديث عن التفاصيل".

وأكّدت المحامية مرهج أنّ المعطيات والوقائع لم تتسرّب إلى الإعلام، وأنّ كل ما بإمكانها قوله في هذا الخصوص، أنّ الحكم في أميركا مبرم، وتابعت "الحكم الصادر عن القضاء الأميركي مبرم ونحن أعطيناه الصيغة التنفيذيّة، وتتم اليوم إجراءات إبلاغ الحكم للسيّدة فيروز".

وكونها المحامية الخصم للسيّدة فيروز قالت "أحب فيروز على المستوى الشخصي وتربّيت على أغانيها، وما عندي شي ضدها، لكن الموضوع قضائي مالي، ولا يستحق أن ندخل في تفاصيل تحصيل حقوق ماليّة... بالنهاية أنا محامية أقوم بواجبي المهني إلى أقصى حدود، وواجباتي الدفاع عن حقوق موكليّ بوجه أيِ كان.".

وأضافت "فيروز سيدّة محترمة وأنا اليوم لا أقف في وجهها، لكن ثمّة ملف حقوق للموكلين أتابعه مع تأكيدي على احترام الفنانة الكبيرة بشخصها وصورتها".

إذاً لا تفاصيل جديدة عن القضية رغم صدور حكم مبرم بشـأنها، وأطراف القضية أنفسهم يتحفّظون عن الخوض في القضيّة إعلامياً، لأنّ أحد أطرافها هي السيدة فيروز، ما يجعل أي خبر مسرّب عن تفاصيل الدعوى القضائيّة شائعة إلى أن يثبت العكس.

حكم قضائي بحق السيدة فيروز بتغريمها مليون دولار

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