"المسابقات": الأمن لم يعترض على خوض "القمة" على بتروسبورت

كتب أحمد طارق

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، أن الأمن لم يعترض حتى الآن على خوض مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، المحدد لها 29 ديسمبر فى الأسبوع الـ17 للدورى الممتاز، على استاد بتروسبورت.

أوضح عامر حسين، خلال تصريحاته لبرنامج "خاص مع سيف" عبر شاشة "أون سبورت" أنه فى حالة اعتراض الأمن على ملعب بتروسبورت، سيتم عرض الملاعب المتاحة على الزمالك لاختيار أحدها، نظراً لأنها مباراة الأبيض، أو يقوم مسئولو الزمالك بالحصول على موافقات أمنية لأى ملعب آخر.

تابع رئيس المسابقات حديثه، مؤكداً أن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، كان يرغب فى تأجيل القمة حفاظاً على مستوى اللاعبين وخاصة الزمالك الذى سيخوض عدد مباريات كثيرة بسبب المؤجلات، إلا أنه وافق فى النهاية على اقامة المباراة فى توقيتها لعدم افتعال أزمات.