ننشر المسودة المبدئية لقانون التعليم العالى على طاولة رؤساء الجامعات

ينشر"اليوم السابع"، النسخة المبدئية لقانون التعليم العالى، التى وضعها الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، ورئيس لجنة إعداد القانون الجديد، أمام رؤساء الجامعات، خلال الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للجامعات.

ووزع منصور، رئيس اللجنة، "سى دى" يتضمن مسودة قانون التعليم العالى المبدئية لرؤساء الجامعات، ليعطوا وجهات النظر بها وتعديلها والإضافة عليها قبل طرحها على المجتمع الجامعى لإبداء الرأى فيها.

يذكر أن هذه المواد التى تضمنها القانون الجديد، عبارة عن مواد تم تجميعها من كل اللجان الفنية التى عملت على إعداد القانون التعليم العالى خلال السنوات الأخيرة.