أخبار الأردن اليوم.. محكمة أمن الدولة الأردنية تقضى بإعدام قاتل الكاتب ناهض حتر

كتبت آمال رسلان

ركزت أخبار الأردن اليوم على حكم محكمة أمن الدولة الأردنية، على قاتل الكاتب الأردنى ناهض حتر بالإعدام وذلك بعد إدانته بتهمة "القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمالٍ من شأنها إثارة الفتنة، والقتل العمد، وحمل وحيازة سلاح نارى من دون ترخيص".

وأشارت أخبار الأردن اليوم إلى أن المحكمة حكمت على شخصين آخرين هما بائع السّلاح إلى القاتل والوسيط ببيع السّلاح بالسّجن "سنةً واحدة".

وقُتل حتر فى سبتمبر الماضى أمام قصر العدل وسط عمّان، بعد نحو أسبوعين على إطلاق سراحه بكفالة مالية إثر نشره رسمًا كاريكاتوريًا اعتُبر أنه "يمس الذات الإلهية".

إذ وجه وقتها مدّعى عام عمّان، إلى حتر، تهمتى "إثارة النعرات المذهبية" و"إهانة المعتقد الدينى"، كما أعلن حظر النشر فى القضية، فى حين نفى حتر حينها التهم التى وجهت إليه وقال إنه "غير مذنب".

فيما تناولت أخبار الأردن اليوم وجود قتلى فى الاشتباكات بين رجال الأمن ومسلحين فى مدينة الكرك جنوب العاصمة إلى أربعة قتلى.

ونقلت الوكالة الأردنية الرسمية "بترا" على لسان مصدر أمنى مسئول أنَّ القتلى الأربعة، بينهم 3 من قوات الدرك وواحد من الأمن العام.

ووقعت عصر اليوم اشتباكات بين رجال أمن ومسلحين أثناء عملية مداهمة لأحد المنازل بمدينة الكرك، ولا تزال متواصلة حتى ساعات المساء، بحسب شهود عيان.

وأضافت الوكالة الأردنية أنَّ المطلوبين بادروا بإطلاق النار تجاه القوة الأمنية التى طوقت المكان بهدف إلقاء القبض على المسلحين.

وذكرت أنَّ "المداهمة فى الكرك لمطلوبين وليست مرتبطة بالهجوم الذى وقعت أمس الأول الأحد.