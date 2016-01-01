«الأهلي» يطالب بالتحقيق في الضغوط التي تعرض لها رئيس لجنة الحكام

(أ.ش.أ)

أكد النادي الأهلي، في بيان رسمي صدر مساء اليوم، رفضه التام لأى ضغوط تتم ممارستها على الحكام المصريين و لجنتهم ورئيسها، وأى تهديدات أو اتهامات غير صحيحة من شأنها التأثير على عدالة التحكيم و نزاهته و استمرار مسابقة الدورى فى ظل هذة الظروف غير الطبيعية و غير المقبولة أيضًا.

وطالب النادي بالتحقيق فيما تم تداوله إعلاميًا خلال الأيام القليلة بشأن ما جرى مع رئيس لجنة الحكام والضغوط التى مورست عليه ليتقدم باستقالته أو إقالته إرضاء للبعض، وسينتظر الأهلي نتائج هذا التحقيق لتتضح الحقائق، ولأنه من غير المقبول أن يصبح هذا هو منهج التعامل مع من يدير التحكيم فى مصر أيًا كان شخصه أو اسمه.

وأهاب النادي الأهلي، بمجلس إدارة اتحاد كرة القدم القيام بكل ما تفرضه عليه واجباته و التزاماته لحماية الحكام و لجنتهم من أي ضغوط و ممارسات مرفوضة شكلًا و موضوعًا، وذلك ضمانًا للحياد فى المباريات المقبلة وعدم إدارتهم لها وهم على ثقة بأنه لا اتحادهم يوفر لهم حماية ولا رئيس لجنتهم، وهو الذى يدير شئونهم و اختياراتهم بدليل تغيير أربعة رؤساء للجنه التحكيم خلال سنتين خوفا أو مجاملة للبعض.

وفى نهاية البيان، أكد النادي الأهلي فى إطار مسئوليته أمام جماهيره و أعضائه أنه فى حالة استمرار هذة الأمور و الممارسات فسيقوم مجلس إدارة الأهلي، بكل ما يلزم حفاظًا على حقوقه وحقوق كل الأندية وحياد التحكيم وحماية قضاة الملاعب و احترامهم.