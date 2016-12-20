"القومي للمرأة" بالغربية ينظم حملة لتوعية السيدات بالأزمة الاقتصادية

الغربية – عادل ضرة

قام فرع المجلس القومي للمراة بمحافظة الغربية برئاسة الدكتورة صفاء مرعي و بحضور عضوات الفرع بتنظيم حملة طرق الابواب بقرية ضفط تراب التابعة لمركز المحلة لتوعية السيدات الريفيات بالازمة الاقتصادية وسبل الخروج منها و مساندة ودعم الدولة المصرية لتخطي الازمة.

فى الوقت الذى قام اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية بدعم الحملة بقافلة لبيع السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالاسواق.

وقامت عضوات المجلس برصد مشاكل القرية وتمثلت فى عدم وجود مدارس للتعليم الفني للفتيات و ثانوي عام للفتيات وشكاوى الأهالى من مدرسة جمال حلمي الشناوي الأيلة للسقوط والتى تهدد أرواح أبنائهم ، وطالبت السيدات بتجديد الوحدة الصحية بالقرية وتوفير الأدوية.