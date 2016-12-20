آثار الغربية تنقل تابوتا أثريا يزن 20 طنا لمعبد بهبيت الحجارة

الغربية -إسلام الخياط

تمكنت منطقة آثار الغربية اليوم الثلاثاء، من نقل تابوت أثرى ضخم يزن حجمه أكثر من 20 طنا من قرية كفر العراقى التابعة للوحدة المحلية بأبو صير لمعبد بهبيت الحجارة بسمنود، كان قد تم اكتشافه فى نهاية فترة الستينيات من القرن الماضى.

ومن جانبه أوضح ممدوح عباس مدير عام آثار محافظة الغربية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن التابوت عبارة عن جسم وغطاء منفصلين عن بعضهما كان ملقى بجوار أحد الحقول ومعين عليه الحراسة اللازمة وكانت هناك صعوبة فى نقله بسبب حجمه الضخم وتم استخدام أحدث الأوناش والمعدات الخاصة لنقله حفاظا عليه من التعرض للتلف أو التحطم.

من جهة أخرى اكتشفت منطقة آثار الغربية حجرا أثريا يعود تاريخه للعصر البطلمى فى منطقة السلخانة بقرية محلة أبو على مركز المحلة، حيث كان يستخدمه بعض الجزارين فى أغراض تكسير رؤوس الذبائح دون أن يعلموا مدى أهميته التاريخية وهو من الحجر الجرانيت الوردى الدائرى من بقايا الرحايا التى كانت تستخدم فى صنع الطعام وهى جزء من عامود جرانيت أحمر.