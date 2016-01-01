«شكرى» يستقبل نظيره العمانى لبحث أزمات المنطقة العربية

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، مساء اليوم، يوسف بن علوى وزير خارجية يوسف بن علوي، فيما صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير العماني أكد خلال اللقاء على دعم سلطنة عمان الكامل لمصر، والرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مشددًا على قدرة مصر على تجاوز كافة التحديات الراهنة، ومعربًا عن حرص سلطنة عمان على دفع العلاقات الثنائية قدما في شتى المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين المصري والعماني.

وذكر أبو زيد، أن اللقاء تناول سبل التعامل مع الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية، خاصة الأزمتين اليمنية و السورية، بالإضافة الى القضية الليبية، حيث أكد الجانبان على أهمية التسوية السياسية لتلك الأزمات حفاظاً على مقدرات الشعوب ووحدة وسيادة الدول العربية وسلامة أراضيها.

ومن جانبه قام بن علوي بإطلاع وزير الخارجية على أهم مستجدات الأوضاع في اليمن، والجهود المبذولة من قبل سلطنة عمان للوساطة بين الأطراف اليمنية، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في اليمن، وقد أعرب الوزير شكرى عن تقدير مصر للجهود التى تقوم به السلطنة لتقريب وجهات النظر ودعم التسوية السياسة للازمة اليمنية.

وأضاف أبو زيد، بإن لقاء وزيرى خارجية مصر وسلطنة عمان تطرق بشكل مستفيض الى تقييم المخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي العربي، حيث شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على التضامن العربى في مواجهة كافة المحاولات، والتي تستهدف النيل من أمن واستقرار الدول العربية.

وأكد شكري، في هذا الصدد على أن رؤية مصر للأمن القومي العربي رؤية شاملة ولا تتجزأ، وتتعامل مع كافة التحديات الراهنة، بما في ذلك التحديات المرتبطة بأمن منطقة الخليج العربي، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.