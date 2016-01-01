غدًا.. إعادة محاكمة متهم باقتحام قسم كرداسة‎

مراسل «ONA»

تنظر غدًا، الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة المتهم أشرف محمد أبو حجازة في اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة في أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحيم صفوت وأحمد عبد الحكيم وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكما غيابيًا بالإعدام شنقا وتم ضبطه وأعيدت إجراءات محاكمته.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة 188 متهما منهم 151 محبوسًا و35 هاربًا إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن نسبت لهم اتهامات باقتحام مركز شرطة كرداسة والتي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة وحيازة الأسلحة النارية الثقيل