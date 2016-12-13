ننشر قرارات مسابقات القسم الثانى للأسبوع الـ 12 للدورى

قررت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل إيقاف ياسر الكنانى المدير الفنى للمنصور مباراة واحدة وغرامة مالية 250 جنيها، للطرد والاعتراض على حكم مباراته أمام الأوليمبي، وجاءت القرارات كالتالى:
مباراة الأوليمبي × المنصورة يوم 19/12/2016م
النادي : نادي المنصورة الرياضي
الاسم : ياسر الكناني
الصفة : مدير فني نادي المنصورة
الواقعة : الطرد للاعتراض على قرارات الحكم.
القرار : الايقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنية "
مباراة الأوليمبي × المنصورة يوم 19/12/2016م
النادي : النادي الأوليمبي الرياضي
الاسم : أيمن شعبان
الصفة : مدير شئون اللاعبين بالنادي الأوليمبي
الواقعة : الطرد للاعتراض على قرارات الحكم.
القرار :الايقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنية.
النادي : النادي الأوليمبي الرياضي
الواقعة : تواجد أفراد غير مصرح بتواجدهم أثناء المباراة.
القرار : توقيع غرامة مالية على النادي الأوليمبي مقدارها 1000 جنية " ألف جنيهاً " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد والتنبيه على النادي بالإلتزام بشروط ونظام المسابقة لعدم مضاعفة الغرامة مستقبلاً.
النادي : نادي المنصورة الرياضي
الاسم : عبدالعزيز محمد عبدالعزيز
الصفة : لاعب نادي المنصورة
الواقعة : الحصول على الإنذار الثالث .
القرار : الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة.
مباراة السكة الحديد × البنك الأهلي يوم 17/12/2016م
النادي : نادي السكة الحديد الرياضي
الواقعة : عدم تواجد قوات الأمن أثناء المباراة وكذلك عدم تواجد أمن داخلي بالنادي لتأمين عناصر اللعبة طبقاً لشروط ونظام المسابقة.
القرار : توقيع غرامة مالية على نادي السكة الحديد مقدارها 1000 جنية " الف جنيهاً " .
مباراة ناديي سوهاج × الألومنيوم يوم 18/12/2016
النادي : نادي سوهاج الرياضي
الاسم : طارق محمد محروس
الصفة : لاعب نادي سوهاج
الواقعة : الطرد لضرب الخصم بدون كرة.
القرار : الايقاف ثلاثة مباريات اعتباراً من تاريخ المباراة + توقيع غرامة مالية عليه مقدراها 500 جنية " خمسمائة جنيهاً " .
مباراة ناديي الحرية × بدر يوم 18/12/2016
النادي : نادي الحرية الرياضي
الواقعة : إيقاف المباراة لما بدر من بعض الأفراد المصرح لهم بالدخول للمباراة.
القرار : التنبيه على النادي بالإلتزام بشروط ونظام المسابقة والالتزام بالروح الرياضية أثناء المباريات مستقبلاً كونها المرة الأولى لعدم توقيع عقوبات مضاعفة.
مباراة ناديي الحمام × مياه البحيرة يوم 18/12/2016
النادي : نادي الحمام الرياضي
الواقعة : 1- عدم الإلتزام بالاعداد المسموح بتواجدها في المباراة.
2- عدم توافر خدمات غرف الملابس للفريق الضيف والحكام.
القرار : توقيع غرامة مالية على نادي الحمام مقدارها 1000 جنية " ألف جنيهاً " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد والتنبيه على النادي بتلافي الملاحظات بشأن غرف الفريق الضيف والحكام وتوفير الاشتراطات اللازمة في هذا الشأن.
مباراة القناة × كهرباء الإسماعيلية يوم 13/12/2016م
النادي : نادي القناة الرياضي
الاسم : أشرف محمد عثمان
الصفة : أخصائي العلاج بنادي القناة
الواقعة : الطرد للاعتراض على قرارات الحكم.
القرار :الايقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنية
" مائتان وخمسون جنيها" .
مباراة الرجاء × م.ش كوم حماده يوم 14/12/2016م
النادي : مركز شباب كوم حماده
الاسم : أيمن كيلاني
الصفة : طبيب فريق م.ش كوم حماده
الواقعة : الطرد للاعتراض على قرارات الحكم.
القرار :الايقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنية .
مباراة كهرباء الإسماعيلية × سيراميكا كليوباترا يوم 17/12/2016م
النادي : نادي كهرباء الإسماعيلية الرياضي
الاسم : كريم مسعد إبراهيم
الصفة : لاعب نادي كهرباء الإسماعيلية
الواقعة : الطرد لمنع هدف محقق.
القرار :الايقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة.
الاسم : محمود أحمد محمد
الصفة : لاعب نادي كهرباء الإسماعيلية
الواقعة : الطرد للعب العنيف تجاه الخصم.
القرار : الايقاف مباراتين اعتباراً من تاريخ المباراة.
مباراة أف سي مصر × جمهورية شبين يوم 17/12/2016م
النادي : نادي جمهورية شبين الرياضي
الاسم : عادل إبراهيم منصور
الصفة : أحد أفراد الجهاز الفني بنادي جمهورية شبين
الواقعة : الطرد للاعتراض على قرارات الحكم.
القرار :الايقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنية .
مباراة الترسانة × منشية الشهداء يوم 17/12/2016م
النادي : نادي منشية الشهداء الرياضي
الاسم : رامي برعي محمد حسن
الصفة : لاعب نادي منشية الشهداء
الواقعة : الطرد للحصول على الانذار الثاني.
القرار : الايقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة.
الاسم : حسام السيد مصطفى
الصفة : أخصائي العلاج الطبيعي لفريق منشية الشهداء
الواقعة : الطرد للاعتراض على قرارات الحكم.
القرار : الايقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنية.
مباراة اتحاد نبروه × فاركو يوم 18/12/2016م
النادي : نادي فاركو الرياضي
الاسم : السيد بدير حسن
الصفة : مدرب حراس المرمى لنادي فاركو
الواقعة : الطرد للاعتراض على قرارات الحكم.
القرار : الايقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنية .
مباراة م.ش كوم حماده × حرس الحدود يوم 18/12/2016م
النادي : نادي حرس الحدود الرياضي
الاسم : أحمد فتحي حمزة محمد
الصفة : لاعب نادي حرس الحدود
الواقعة : الطرد للحصول على الانذار الثاني.
القرار : الايقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة.
Double Brace: الصادرة :
التاريخ : 20/12/2016ممباراة اتحاد نبروه × فاركو يوم 18/12/2016
النادي : اتحاد نبروه الرياضي
الاسم : شام أحمد عبدالمريد
الصفة : لاعب نادي اتحاد نبروه
الواقعة : الحصول على الانذار الثالث .
القرار : الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة.
مباراة اتحاد نبروه × فاركو يوم 18/12/2016
الاسم : سعد محسن عبدالغفار
الصفة : لاعب نادي فاركو الرياضي
الواقعة : الحصول على الانذار الثالث .
القرار : الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة.
الاسم : محمد أحمد محمود يحيى
الصفة : لاعب نادي فاركو الرياضي
الواقعة : الطرد لحصوله على الانذار الثاني
القرار : الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة.
مباراة م.ش كوم حماده × حرس الحدود يوم 18/12/2016
النادي : نادي حرس الحدود الرياضي
الاسم : سامح علي أحمد
الصفة : لاعب نادي حرس الحدود
الواقعة : الحصول على الإنذار الثالث .
القرار : الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة.
الاسم : حسام محمد محمود عبدالعال
الصفة : لاعب نادي حرس الحدود
الواقعة : الحصول على الإنذار الثالث .
القرار : الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة.
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