إعداد أول متحف إقليمي للأثار بتكلفة 1.1 مليون جنيه بمطروح

(أ.ش.أ)

اكد محافظ مطروح اللواء علاء أبوزيد، اليوم، إنه تم التنسيق مع وزارة الأثار لتجهيز أول متحف إقليمي للأثار الملحق بمكتبة مصر العامة، بتكلفة مليون و100 ألف جنيه على نفقه المحافظة، مشيرًا إلى أنه قد تم تشكيل لجنة لمعاينة المكان المخصص للمتحف، وتم وضع تصور لعملية تجهيز قاعاته من خلال بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة لتشغيل المتاحف.

وأضاف أبو زيد، في تصريح له، أن تجهيز وإعداد أول متحف إقليمي للأثار بالمحافظة، يعد خطوة هامة تأتي ضمن نشر الوعي للشباب بأهمية الأثار، وقيمتها مما يسهم بشكل كبير في إلقاء مزيد من الضوء على المواقع الأثرية بمطروح التي تتميز بها مصر لاستعادة حركة السياحة الوافدة.

وكان المحافظ قد قرر تشكيل لجنة من المختصين من وزارة الأثار حيث انتقلت للمعاينة على الطبيعة وتحديد الأعمال المطلوبة لترميم وتأمين متحف روميل وتم عمل المقايسات المطلوبة للموقعين وإرسالها إلى مديرية الإسكان للتنفيذ.