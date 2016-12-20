أورام ودهون الكبد يتصدران أعمال مؤتمر جمعية سرطان الكبد المصرية

كتبت أمل علام

تعقد جمعية سرطان الكبد المصرية مؤتمرها السنوى السادس فى الفترة من 28 إلى 29 ديسمبر الحالى، تحت عنوان "الجديد فى سرطان الكبد"، وتشمل 6 جلسات رئيسية برئاسة الدكتور أحمد الدرى الرئيس الشرفى للمؤتمر، والدكتور محمد كمال شاكر أستاذ ورئيس قسم الأمراض المتوطنة والكبد بطب عين شمس نائب رئيس الجمعية.

وقال الدكتور محمد على عز العرب، أستاذ الكبد بالمعهد القومى للكبد، مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد، أمين صندوق الجمعية، إن المؤتمر يناقش فى 6 جلسات رئيسية طرق العلاج المختلفة الحديثة لسرطان الكبد، وأيضا علاقة الفيروسات الكبدية سى وبى بحدوث أورام الكبد والأمراض غير الفيروسية، خاصة مرضى تدهن الكبد الالتهابى غير الكحولى "ناش"، وعلاقته بالإصابة بسرطان الكبد، وهو موضوع الساعة على مستوى العالم بعد قرب الانتهاء من فيروس سى، ونجاح علاجه فى القضاء على المرض، موضحا أن تدهن الكبد يسبب مضاعفات خطيرة على الكبد.

يشارك فى المؤتمر أساتذة الكبد من مختلف الجامعات المصرية، ومراكز الأبحاث وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة، ومن المتوقع أن يخرج بتوصيات مهمة بالنسبة لوضع قواعد لعلاج المرضى المصريين بأحدث الأساليب العالمية، وأهمية الوقاية من العوامل المسببة لسرطان الكبد.