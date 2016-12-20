ماذا لو فاجأك المخاض في ليلة رأس السنة؟

ليس هناك امرأة لا تتمنى أن تضع مولودها في ليلة رأس السنة، فهذه المناسبات الخالدة سوف توثق حدثًا مهمًا في حياتها وحياة عائلتها، ولكن الأمنية تختلف عن الواقع حين يفاجئك المخاض في تلك الليلة!!

كيف تتصرفين، وماذا تفعلين لو حدث ذلك؟



أخصائية الإتيكيت الأستاذة لمى عودة تقدم لك النصائح التالية:

• في حال شعرت بالألم قبل دقات منتصف الليل عليك الطلب من زوجك بالتوجه إلى المستشفى والاتصال بمن سترافقك، لا تؤجلي أو تتحاملي؛ لأن انتصاف الليل يعني المزيد من الإرباك.

• أعدي اسمًا مناسبًا للمولود في حال أن جاء مع ليلة رأس السنة، فاجئي به المحيطين بك؛ كونه سيكون مميزًا مثل اسم: ميلاد، بداية، بشرى...

• اختاري ملابس للمولود تلفت الانتباه في المستشفى وتدفع العاملين به إلى الاحتفاء بمولودين، اكتبي عليها بواسطة التطريز واحتفظي بها فسوف تكون مفاجأة العمر.

• اطلبي من زوجك أن يذهب بباقي الصغار إلى أمه أو أي قريبة اتفقت معها، ولكن لا تنسي أن تحمليه هداياهم؛ لكي تقدمها الجدة لهم بدلاً عنك.

• سجلي صوتك واحتفظي بالتسجيل، فإذا فاجأك المخاض، قدمي التسجيل للجدة، واطلبي منها أن يسمعه أطفالك وأنت في المستشفى؛ لكي لا يشعروا بالوحشة في تلك الليلة.

• لا تربكي نظام البيت أو تفسدي الزينة بسبب شعورك بالألم، اتركي كل شيء حتى عودتك سالمة.

• إذا كنت قد أعددت طعامًا لهذه الليلة فلا تتعجلي وتتناولي منه؛ لأن من الضروري أن تكوني بمعدة فارغة، وأنت تتوجهين للمشفى تحسبًا لقرار إجراء عملية قيصرية، ولكن اطلبي من زوجك أن يحفظه؛ لكي لا يتلف وتخسرا ما دفعتماه فيه من تكلفة.