«شكرى» يستقبل وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي لبحث سبل التعاون بين البلدين

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، مساء اليوم، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، والذي يزور مصر حاليًا في إطار مشاركته في الاجتماع الوزاري بين الدول العربية والإتحاد الأوروبي.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أشاد خلال اللقاء بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا حرص مصر على تنمية هذه العلاقات بشكل مستمر وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين المصري والإماراتي.

ومن جانبه، أكد وزير الدولة الإماراتي، على حرص بلاده على التشاور والتنسيق مع مصر بشكل مستمر، والتعاون معها سواء على المستوى الثنائي من أجل تطوير العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين أو على الصعيد الإقليمي للتباحث بشأن الازمات التي تعاني منها المنطقة وأفضل السُبل للتعامل معها وتسويتها.

وأضاف أبو زيد، بأن اللقاء شهد تباحثاً بشأن مجمل الأوضاع الإقليمية في المنطقة، وما تشهده من أزمات وتوتر واضطراب طال مؤسسات الدول وكياناتها واستهدف مقدرات شعوبها، خاصة في سوريا وليبيا واليمن، حيث أكد الجانبان على أهمية التسوية السياسية لتلك الأزمات حقنًا لدماء المواطنين الأبرياء وحفاظاً على مقدرات الشعوب وصوناً للسلامة الإقليمية للدول العربية.

وفي ذات السياق، أطلع شكري الوزير الإماراتي على نتائج اتصالاته ومقابلاته خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، وتبادل الطرفان التقييم بشأن مستقبل العلاقات العربية مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وأهم ما تمخض عن لقاء القاهرة الأخير مع الشخصيات الليبية المؤثرة من أفكار ومقترحات، مشددًا على ضرورة إتاحة الفرصة للشعب الليبي لتحديد أولوياته واختياراته دون أي تدخل خارجي.

واستعرض وزير الخارجية رؤية مصر فيما يتعلق بسبل استئناف عملية المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والجهود التى تقوم بها مصر من أجل تشجيع الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى على العودة الى المفاوضات، مؤكدًا على التزام مصر الراسخ وثبات موقفها إزاء دعم طموحات أبناء الشعب الفلسطيني.

واختتم أبو زيد تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزيرين توافقت رؤيتهما حول أهمية تعزيز التعاون والتنسيق من اجل حماية الأمن القومى العربى، وتكثيف جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومواجهة محاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية.