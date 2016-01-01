صحف نمساوية: منفذ هجوم «برلين» الأخير من أصول باكستانية أو أفغانية

(أ.ش.أ)

نشرت صحف نمساوية، اليوم، معلومات أولية عن الهجوم الذي رجح خبراء أمنيون أن يكون عملًا إرهابيًا استهدف أحد أسواق عيد الميلاد في العاصمة الألمانية برلين.

وكشفت الصحف، أن قائد الشاحنة المشتبه به والذي تم إلقاء القبض عليه هو لاجئ من أصول باكستانية أو أفغانية، وصل إلى النمسا عبر طريق غرب البلقان واجتاز الأراضي النمساوية، قبل أن يدخل إلى ألمانيا عبر معبر “باساو” الواقع على الحدود النمساوية الألمانية في ديسمبر الماضي.

واكتفت وزارة داخلية النمسا، بالتأكيد على وجود تواصل مستمر مع السلطات الألمانية، فيما أنها لم تؤكد هذه المعلومات أو تنفيها.

وأوضح كارل جروندبوك المتحدث الرسمي باسم وزارة داخلية النمسا، أن هذه المعلومات قيد التحقق خلال الوقت الراهن بالتعاون مع السلطات الألمانية، غير أن صحف النمسا نشرت معلومات إضافية تظهر أن المشتبه به أقام في مكان مخصص للاجئين في ألمانيا وأنه استخدم عدة أسماء.

والجدير بالذكر أن الهجوم الذي وقع أمس، على سوق عيد الميلاد في العاصمة برلين، أثار مخاوف وهواجس أمنية في النمسا، تحسبًا من احتمال وقوع هجمات مماثلة خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة في العاصمة فيينا، حيث توجد سوق كبيرة تعد أحد أهم معالم النمسا السياحية خلال شهر ديسمبر، والتي يتوافد عليها آلاف السياح من جميع دول العالم إلى جانب النمساويين، الذين يقبلون على أسواق عيد الميلاد من جميع أنحاء النمسا.