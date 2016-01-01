السيسي يجتمع بوزير الاستثمار ومميش لبحث تطوير الموانئ بقناة السويس

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وذلك بحضور اللواء أمير السيد أحمد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمرانى.

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع متابعة المناقشات التى دارت بالاجتماع الثانى للمجلس الأعلى للاستثمار 4 ديسمبر الجارى بشأن تطوير الموانئ الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، فضلاً عن الخطة التسويقية التى تُنفذها هيئة قناة السويس بالتعاون مع وزارة الاستثمار من أجل جذب المستثمرين لتلك المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الفريق مهاب مميش عرض خلال الاجتماع خطة تطوير الموانئ الست الواقعة بمنطقة قناة السويس، والتى تشمل مينائى شرق وغرب بورسعيد، بالإضافة إلى موانئ السخنة والعريش والطور والأدبية، مشيراً إلى أن الخطة تشمل إنشاء أرصفة جديدة وتكريك لأعماق الموانئ الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس، فضلاً عن تحديث عمليات الشحن والتفريغ والمستودعات وتطبيق المنظومة الإلكترونية فى تلك الموانئ.