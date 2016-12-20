تخصيص 70مليون جنية لتطوير استاد دمياط

دمياط-معتز الشربينى

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء انه نجح في الحصول على موافقة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على دعم إستاد دمياط بمبلغ 70 مليون جنيه لاعادة تطويره واستغلاله فى ممارسة الأنشطة الرياضية

يذكر ان استاد دمياط ظل مهجورا لسنوات طويلة وتوقفت فيه ممارسة كافة الأنشطة بعد ان أصحبت مدرجاته وبعض المباني ايلة للسقوط

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد رفضت تخصيص مابلغ مالية له نظرا لانه يقع داخل الكتل السكنية وهو ما اعتبرته الوزارة معوقا لإقامة مباريات على أرضة