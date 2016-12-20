ألفباء اختيار اللوحات لتزيين الغرف

تزيّن اللوحات جدران المنزل، وتعدّ من "الاكسسوارات" الأكثر استخدامًا في "ديكورات" المنازل، الكلاسيكيّة منها، كما الـ"مودرن". وفي هذا الإطار، يطلع

"سيدتي. نت" من مهندسة الديكور بدور بنت حمد بن سعيدان* على كيفيّة اختيار أشكال وأحجام اللوحات، وطريقة توزيعها في الغرف، في ما يأتي:

| في غرفة المعيشة: تُثبت مجموعة من الإطارات، متعدّدة الأحجام والأشكال، على الجدار خلف الأريكة الرئيسة بطريقة عشوائية، على أن لا ترتفع الإطارات المذكورة أكثر من ثلاثين سنتيمترًا فوق الأريكة، وأن لا يتجاوزها حجمها عرض الأريكة.

| في الصالون الرسمي: تنطبق القاعدة الخاصّة بتوزيع اللوحات في غرفة المعيشة أيضًا على الصالون الرسمي. وفي الأخير، يمكن اختيار اللوحات الـ"أنتيك" وتأطيرها بإطارات "مودرن" باللون الأسود مثلًا. كما يمكن أن تكون اللوحات ثنائية أو ثلاثية الأبعاد، في الصالون الرسمي.

| في المدخل: تُثبت لوحة مؤلّفة من ثلاثة أجزاء على امتداد السقف، مع إيداع فراغ يراوح من خمسة إلى عشرة سنتمترات بين كلّ جزء وآخر، وذلك لتوحي الأجزاء كأنّها لوحة واحدة من بعيد.

| في الممرّات الضيّقة: يُفضّل اختيار مجموعة من اللوحات وبألوان الذهب والفضّة والبرونز مثلًا، على أن تتماشى مع "ديكورات" المساحات، شريطة الالتزام بنفس الشكل والحجم لها، وتثبيتها على امتداد الجدار أفقيًّا.

| في غرفة النوم: توضع لوحة ضخمة على الجدار خلف السرير، أو مجموعة من اللوحات صغيرة الحجم بغية تحقيق التوازن بين عرض السرير والمساحة الفارغة خلفه.

| في حمّام الضيوف: تُعلّق لوحة صغيرة الحجم وراء حوض الغسل أوالجدار المقابل له، على أن تُسلّط إضاءة مباشرة عليها.

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