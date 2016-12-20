الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية غداً .. والقاهرة الصغرى 10

كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الأربعاء، شتوى مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الامطار هناك فى نهاية اليوم، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، أما عن حالة البحر الأحمر فسيكون معتدلاً مع ارتفاع الموجه فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحرين تكون شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 10 16

الإسكندرية 12 18

مطروح 13 17

بورسعيد 14 17

دمياط 13 18

بلطيم 12 18

الإسماعيلية 07 16

السويس 09 17

العريش 07 17

نخل 02 13

طابا 08 16

الطور 12 19

مرسى علم 14 20

الغردقة 12 21

شرم الشيخ 14 20

رفح 06 16

كاترين 01 14

سيوة 04 15

المنيا 04 17

الفيوم 07 17

رأس سدر 10 17

أبوسمبل 08 21

وسط الدلتا 10 16

أسيوط 05 16

سوهاج 08 18

الأقصر 09 20

أسوان 09 22

شلاتين 14 24

حلايب 16 22

الوادى الجديد 10 18

قنا 09 21

نويبع 13 18

السلوم 08 14