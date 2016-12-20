اللجنة الأولمبية تطالب بعمل أجندة رياضية لإيجاد موارد مالية جديدة

كتب رامى ناجى

أبدى هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية تقديره للظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدا ضرورة عمل أجندة رياضية لجميع الأحداث والمنافسات الرياضية عن طريق اللجنة الأولمبية المصرية، من أجل إيجاد مصادر دخل وموارد مالية اللازمة للإنفاق على الاتحادات الرياضية.

وأشاد رئيس اللجنة الأولمبية بدور الوزارة فى دعمها للجنة والاتحادات الرياضية خلال الفترة الماضية.

وكان وزير الرياضة قد عقد اجتماعا مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، ظهر اليوم، بمقر الوزارة، لمناقشة كيفية إيجاد موارد مالية جديدة للإنفاق على الاتحادات.