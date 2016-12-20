الهلال الأحمر الكويتى يواصل حملته الإغاثية لمساعدة النازحين السوريين بلبنان

الكويت أ ش أ

واصلت جمعية الهلال الأحمر الكويتى، توزيع المساعدات الإنسانية على الأسر السورية النازحة فى لبنان.

وقال رئيس الفريق الميدانى فى جمعية الهلال الأحمر الكويتى طلال الخطاف - فى تصريحات نشرتها الثلاثاء، وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - إنه تم توزيع 5000 لتر من مادة الديزل لاستخدامها فى التدفئة على 250 أسرة سورية نازحة فى منطقة البقاع شرقى لبنان مجددا تأكيده حرص والتزام الجمعية على الوقوف إلى جانب الشعب السورى .

وأشار الخطاف إلى أن موجة البرد والصعيق والأمطار التى اجتاحت لبنان زادت من معاناة النازحين السوريين لاسيما كبار السن والأطفال .. معربا عن أمله فى أن تساهم هذه المساعدات فى التخفيف من معاناتهم فى ظل المأساة الإنسانية التى يعيشونها.

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد النازحين السوريين فى لبنان وصل إلى أكثر من مليون نازح يتمركز غالبيتهم فى مناطق البقاع وعكار وطرابلس والمنية والضنية فى شمال لبنان حيث يقطنون بمخيمات عشوائية ومبان مهجورة وفاقمت العاصفة الثلجية والأمطار الغزيرة من معاناتهم.