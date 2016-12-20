المرصد السورى: دخول عشرات الأوتوبيسات لنقل المسلحين من مدينة حلب

كتب - أحمد جمعة

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان أن عملية نقل وخروج المدنيين والمسلحين مستمرة من مربع سيطرة الفصائل بمدينة حلب نحو منطقة الراشدين فى الريف الغربى لمدينة حلب، بالتزامن مع اقتراب وصول الأوتوبيسات الثمانية التى خرجت فجر اليوم من بلدتى كفريا والفوعة اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية بشمال شرق إدلب إلى مناطق سيطرة النظام فى حلب.

وأضاف المرصد السورى رامى عبد الرحمن لـ"اليوم السابع"، اليوم الثلاثاء، أنه جرى إدخال نحو 60 أتوبيسين على الأقل إلى مربع سيطرة الفصائل بالقسم الجنوبى الغربى من الأحياء الشرقية بمدينة حلب، لنقل من تبقى من المدنيين والمقاتلين المقدر عددهم بين 2000 و3000 شخص، بعد أن جرى خروج أكثر من 16200 شخص حتى الآن، بينهم آلاف المقاتلين، منذ يوم الخميس الماضى إلى منطقة الراشدين بالريف الغربى لحلب.

ووثق المرصد السورى لحقوق الإنسان خروج نحو 16200 شخص حتى الآن من مربع سيطرة الفصائل فى مدينة حلب، منذ يوم الخميس الماضى من ضمنهم أكثر من 5 آلاف مقاتل، خرجوا جميعاً على متن 297 أتوبيس و240 سيارة إسعاف، كما خرج نحو 600 مدنى ومقاتل محاصر على متن سياراتهم الخاصة، عبر معبر العامرية - الراموسة وصولاً إلى منطقة الراشدين بالريف الغربى لحلب.