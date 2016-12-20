وزير خارجية اليمن: الحل السلمى هو الخيار الوحيد للخروج من دوامة الفوضى

كتب محمود محيى

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى عبدالملك المخلافى، أن الحوار والحل السلمى هما الخيار الحقيقى الوحيد لإخراج اليمن من دوامة الفوضى والاضطرابات.

وقال وزير الخارجية فى كلمته قبل انعقاد الجلسة المغلقة للاجتماع الرابع لوزراء خارجية دول جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى، إن حرص الحكومة اليمنية على خيار الحوار والحل السلمى هو الذى جعلها توافق على الذهاب إلى المشاورات السياسية فى مختلف جولاتها، حقنا للدماء وحرصا على تطبيع الأوضاع وعودة الأمن والاستقرار وإحلال السلام فى ربوع اليمن.

وذلك استنادا على المرجعيات الأساسية للعملية السياسية فى اليمن وهى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216 وهى ستستمر فى التعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل الوصول إلى السلام وإيقاف الحرب فى اليمن واستعادة الدولة.