تيار الغد السورى يرحب بقرار مجلس الأمن حول دخول مراقبين دوليين حلب

كتب - أحمد جمعة

رحب تيار الغد السورى المعارض بقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2328 الذى صدر أمس الاثنين، وقضى بدخول المراقبين التابعين للأمم المتحدة إلى مدينة حلب، ودعى إلى تنفيذه بأسرع وقت وفى مناطق مختلفة فى سوريا.

دعا تيار الغد فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، المراقبين الدوليين إلى إرسال التقارير حول الوضع الإنسانى المتردى للشعب السورى من أجل العمل على تحسينه فى أسرع وقت، والضغط من أجل وقف تجاوزات نظام الاسد وجرائمه ضد الإنسانية.

وقال منذر آقبيق، الناطق الرسمي باسم تيار الغد السورى، إن دخول مراقبين من الأمم المتحدة لأول مرة إلى سوريا بحسب قرار مجلس الأمن الدولى الأخير، والذى وافقت عليه روسيا، يعتبر تطورا هاما، ويحدث لأول مرة فى سوريا منذ بدء الثورة قبل حوالى ست سنوات.

وأشار آقبيق إلى أنه يمكن البناء على هذه الخطوة وتوسيعها لتشمل مناطق أخرى في سوريا يتم فيها التنكيل بالشعب وحصاره وتجويعه وقتله بالقصف العشوائي.