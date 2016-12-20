بالفيديو.. "ذا روك" يغني لإبنته بمناسبة عيدها الأول

نشر النجم الأمريكي دوين جونسون Dwayne Johnson، الملقب بـ ذا روك The Rock، مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام"، مع ابنته الصغيرة جاسمين Jasmine وهو يغني لها بمناسبة عيد ميلادها الأول.

جونسون البالغ من العمر 44 عاماً، ظهر في الفيديو وهو يحمل طفلته ويغني لها بصوته قائلاً: "عيد ميلاد سعيد يا جاسمين".

وعلق دوين على الفيديو: "ابنتي الذكية تعلمت فن التصفيق في اللحظة التي بدأت فيها أغني لها، عيد ميلاد أول سعيد يا صغيرتي، أتمنى لكي حياة كاملة سعيدة".

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